George Aivazoglou, director de NBA Europa: "Se tiene derecho a soñar con competir contra los gigantes"

El director general de la NBA para Europa y Oriente Medio, George Aivazoglou, ha afirmado que "se tiene derecho a soñar con competir contra los gigantes", a raíz de que sus recientes "conversaciones" con la Euroleague Commercial Assets y con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) hayan "cobrado impulso".

"Siempre que se cuente con un equipo muy bueno y éste juegue bien, se tiene derecho a soñar. Se tiene derecho a soñar con competir contra los gigantes, los titanes de nuestro continente", declaró Aivazoglou en una entrevista con la agencia de noticias dpa. No en vano, la NBA y la FIBA planean lanzar su nueva competición conjunta en octubre de 2027.

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La Euroliga, torneo organizado por la empresa Euroleague Commercial Assets, es de gestión privada y su formato es cerrado. En cambio, la NBA Europea prevé tener 12 equipos fijos y que otros pudieran clasificarse a través de sus ligas nacionales y eventos adicionales de clasificación.

"Las conversaciones han cobrado impulso. Nos reuniremos de nuevo dentro de unas semanas. Habrá un intercambio de ideas entretanto, pero aún queda mucho por hacer", afirmó Aivazoglou. No obstante, luego añadió que la NBA Europea seguiría adelante incluso sin la Euroliga.

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Los inversores tienen hasta finales de junio para presentar ofertas por las franquicias permanentes. Según la NBA, en la primera ronda se han recibido ofertas de más de 1.000 millones de dólares por franquicia. Madrid, Barcelona, Berlín, Múnich, Lyon, París, Atenas, Londres, Mánchester, Milán, Roma y Estambul serían las 12 sedes fijas ideadas.