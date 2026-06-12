Laura Matamoros envía un sorprendente mensaje a Makoke por su boda: "Obviamente tiene que ser feliz"

¡Llegó el día! A pesar de que según diferentes medios de comunicación Makoke y Gonzalo Fernández se habrían dado el 'sí quiero' este jueves ante un reducido grupo de seres queridos, será este viernes cuando la pareja celebre su boda por todo lo alto en un exclusivo hotel de Ibiza, después de verse obligados a posponerla en septiembre de 2025 por los problemas de salud de la novia de Javier Tudela, Marina Romero.

Y a pesar de que no es ningún secreto que la relación entre la colaboradora y la hija de su exmarido, Laura Matamoros, nunca ha sido buena, la influencer ha dejado sus diferencias al lado en este momento tan especial para la madre de su hermana Anita y no ha dudado en mandarle un sorprendente e inesperado mensaje: "Nos vamos de boda, claro. Nos vamos este fin de semana, es verdad. Bueno, se van, se van. Yo no, yo no, yo no" ha exclamado entre risas, revelando que a pesar de todo le desea a Makoke "gracias a Dios, todo lo feliz del mundo. que sea todo lo feliz del mundo".

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"No, obviamente, tiene que ser feliz. Ya está" ha zanjado cuando la prensa le ha comentado que es un gesto que le honra teniendo en cuenta la guerra judicial y mediática que mantiene contra su padre, Kiko Matamoros, al que hace varias semanas acusó en '¡De Viernes!' de ser agresivo, controlador y celoso.