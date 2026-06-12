La marca peruana Yopo desembarca en España y prevé 15 aperturas en los próximos cinco años

La marca peruana Yopo, especializada en pollo frito, desembarca en España con una propuesta centrada exclusivamente en tenders de pollo fresco y wraps tostados de gran formato, y prevé alcanzar 15 aperturas en los próximos cinco años, según informa en un comunicado.

En concreto, la enseña, fundada en Perú hace seis años, llega a Madrid tras consolidar un modelo que actualmente suma siete restaurantes y dos 'dark kitchens' operativas en su mercado de origen.

Detrás de la marca está Nicolás Mulder, emprendedor con experiencia previa en retail latinoamericano y cofundador de las cadenas SuperPet (Perú) y SuperZoo (Chile). Tras varios años vinculado al 'retail', ha desarrollado un proyecto centrado en producto, operativa y especialización gastronómica.

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De esta forma, su desembarco en el mercado nacional arranca inicialmente con el servicio de 'delivery' y un plan de crecimiento progresivo dentro de la capital.

En una primera fase, el objetivo de Yopo es adaptar la operación al mercado local y desarrollar la marca antes de abrir restaurantes propios. Durante este primer año, la compañía prevé ampliar progresivamente su cobertura dentro de la M-30 desde distintas cocinas operativas situadas en zonas como Pacífico y Tetuán.

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Mientras que el plan de expansión contempla hasta 15 aperturas en España durante los próximos cinco años, aunque la compañía asegura que el foco seguirá estando en el producto y la consolidación operativa.

Así, Yopo inicia en Madrid su primera etapa de expansión europea en uno de los mercados gastronómicos más dinámicos del continente.

La propuesta de Yopo gira alrededor de una carta especializada en solomillos de pollo fresco marinado entre 24 y 48 horas y empanados al momento. La oferta se presenta en distintos formatos, desde tenders hasta ensaladas y wraps XXL de aproximadamente 500 gramos, a los que se une las salsas elaboradas diariamente en cocina propia, así como el uso de ingredientes poco habituales en el segmento, como el guacamole natural.

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"Muchas cadenas tienen el pollo como una categoría más dentro de su carta. Nosotros quisimos construir un concepto centrado únicamente en eso", ha explicado el fundador y CEO de Yopo, Nicolás Mulder.