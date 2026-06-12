Irak mata a dos presuntos miembros de Estado Islámico, incluido un alto cargo, en bombardeos en Diyala

Las autoridades de Irak han anunciado la muerte de dos presuntos miembros de Estado Islámico, incluido un alto cargo del grupo yihadista, en sendos bombardeos ejecutados el jueves en la provincia de Diyala, situada en el este del país.

El Mando de Operaciones Conjuntas de Irak ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que los ataques fueron lanzados después de "meses" de labores de Inteligencia, antes de reseñar que un grupo de soldados realizó posteriormente un peinado de la zona, donde hallaron los cadáveres de los sospechosos.

PUBLICIDAD

Así, ha recalcado que una de estas personas ha sido identificada como Muhanad Karim Alí, alias 'Abdulaziz abú Maisara', de quien ha dicho que era 'emir' del sector de Bahriz Sur. "Las operaciones de búsqueda e inspección de la zona y sus alrededores siguen en marcha hasta que la misión sea totalmente completada", ha zanjado.

Los bombardeos fueron lanzados en la víspera de la jornada de conmemoración de las víctimas de la masacre del campamento Speicher, donde yihadistas de Estado Islámico irrumpieron el 12 de junio de 2014, ejecutando a más de 1.700 militares que estaban recibiendo entrenamiento en las instalaciones, situadas en Tikrit.

PUBLICIDAD

El suceso tuvo lugar en el marco de la ofensiva relámpago de Estado Islámico en Irak y Siria, donde llegó a declarar un 'califato'. El grupo ya no cuenta con territorios bajo su control, si bien decenas de células continúan perpetrando atentados contra las fuerzas de seguridad y civiles en ambos países.