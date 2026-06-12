Agencias

El Ejército israelí mata a dos combatientes de Yihad Islámica y a uno de Hamás en ataques contra Gaza

Guardar
Google icon
Imagen M7JZADPYD5BCHND5QWYCT3DJSY

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de dos supuestos miembros de Yihad Islámica y otro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en ataques efectuados en la víspera contra la Franja de Gaza.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha indicado en un comunicado que los tres fallecidos "planeaban perpetrar atentados terroristas" en el enclave palestino y que "representaban una amenaza inmediata" para el Ejército.

Así, ha asegurado que ha "neutralizado" en ataques "de precisión" a Saslam Hasán Salé y a Sami Gamil Abú Dalal, a quienes describe como "dos comandantes de pelotón" de Yihad Islámica, y a Obi Mamun Salé Parwana, identificado como un "subcomandante de compañía" de Hamás.

PUBLICIDAD

"Las fuerzas de las FDI del Comando Sur están desplegadas en la zona de conformidad con el acuerdo y continuarán actuando para neutralizar cualquier amenaza", ha aseverado sin que ninguna de las citadas milicias se hayan pronunciado al respecto hasta el momento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ACNUR y OIM esperan que pacto de migración de UE garantice "sistemas de asilo más justos"

Infobae

La Bolsa española logra récord de 18.764 puntos al subir 2,59 % por posible paz en Irán

Infobae

La Bolsa de Milán sube un 1,97 % y marca un nuevo récord rozando los 51.500 puntos

Infobae

Fráncfort sube un 1,76 % impulsada por las esperanzas de acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Infobae

EE.UU. alerta de una ola de calor con posibles récords por encima de los 43 grados centígrados

Infobae