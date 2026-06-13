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Llega a República Centroafricana el primer vuelo con deportados desde EEUU

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El primer vuelo a República Centroafricana con deportados desde Estados Unidos ha aterrizado este pasado viernes por la noche, según ha podido confirmar Radio France Internationale (RFI) bajo el silencio de las autoridades dadas las críticas que han arreciado sobre este plan.

El avión ha partido de Alexandria, en el estado norteamericano de Louisiana, y ha terminado aterrizando en el aeropuerto de la capital centroafricana, Bangui, tras una escala en la capital de Ghana, Accra.

Fuentes aeroportuarias han confirmado a RFI que el vuelo trasladaba a 17 migrantes, realojados posteriormente en dos hoteles del centro de la ciudad, sin información sobre su nacionalidad, estatus o condiciones de acogida.

Esta situación suscita interrogantes entre las organizaciones de la sociedad civil, que denuncian la falta de transparencia y se muestran preocupadas por el futuro de estos migrantes.

En declaraciones a RFI, el portavoz del grupo de trabajo de la sociedad civil, Paul-Crescent Beninga, ha manifestado su enfado ante el secretismo del proceso: "El gobierno ha optado por el silencio y el desprecio", ha lamentado.

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