Drones ucranianos atacan planta de dióxido de titanio y ácido sulfúrico en Crimea ocupada

Berlín, 13 jun (EFE).- Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron este sábado del ataque a la planta 'Krimski Titan', que suministra dióxido de titanio y ácido sulfúrico para la producción militar rusa, ubicada en la ciudad de Armiansk, en la península ucraniana de Crimea anexionada por rusia en 2014.

El jefe de las Fuerzas de Sistemas no Tripuladas, Robert Brovdi, conocido también como "Magiar", señaló en Facebook que "se ha confirmado mediante control objetivo que se han infligido daños", que se ha declarado un incendio y suspendido la producción.

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"Han destrozado toda la planta. Ha habido 23 ataques.Todas las naves han resultado dañadas, todo está en llamas, se ha evacuado a la gente", dijo al citar varias publicaciones en redes sociales locales.

La fábrica "Krimski Titan", la mayor planta química de Europa del Este, suministra al ejército ruso dióxido de titanio para revestimientos protectores y de camuflaje destinados al equipamiento militar, así como ácido sulfúrico, una materia prima fundamental para la fabricación de pólvora, combustible para cohetes y explosivos, indicó. EFE

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