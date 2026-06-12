Condenan a un hombre a 19 años de cárcel por violar a una niña de 13 años en Ecuador

Quito, 12 jun (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó a 19 años de prisión a un hombre por violar a una niña de 13 años y le impuso el pago de una multa y una reparación integral a la víctima, según informó este viernes la Fiscalía.

Durante el juicio, el fiscal del caso relató que el 2 de septiembre de 2022 la víctima contó telefónicamente a su madre que había sido agredida sexualmente por el ahora sentenciado, de 28 años de edad, con quien habría mantenido una relación sentimental.

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Según la investigación, el condenado, Alexander René J. F,. perpetró el delito en varias ocasiones. Llevaba a la adolescente a su casa y a moteles, donde cometía las agresiones sexuales e incluso la obligaba a tomar métodos anticonceptivos bajo la amenaza de divulgar fotos y videos íntimos.

En la diligencia, la Fiscalía presentó ante el tribunal pruebas testimoniales, periciales y documentales, entre las que constaban el testimonio anticipado de la víctima y los testimonios de los peritos que elaboraron el informe médico-legal ginecológico, así como los informes psicológico y de entorno social.

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En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada 10 de violencia sexual, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). EFE