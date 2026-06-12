Campaña de De la Espriella espera triunfo amplio para evitar cuestionamientos al resultado

Bogotá, 12 jun (EFE).- La campaña del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, confía en una victoria contundente en la segunda vuelta de las elecciones, que se celebra de 21 de junio, para evitar cuestionamientos al resultado.

"Que no se les olvide que hay un presidente, Gustavo Petro, que ya desconoció los resultados del 31 de mayo (cuando se celebró la primera vuelta) y quiere volver a desconocerlos el 21 de junio", expresó a EFE el jefe de campaña del ultraderechista, el exsenador liberal Mauricio Gómez Amín

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En ese sentido, agregó: "Por eso la victoria tiene que ser contundente, tiene que ser categórica, tiene que ser aplastante para que el presidente Petro no haga ninguna maniobra sucia a las que ya tiene acostumbrados a los colombianos".

De la Espriella disputará la Presidencia con el candidato de la izquierda Iván Cepeda en segunda vuelta, tras obtener en la primera ronda 10,3 millones de votos (43,74 %) y 9,7 millones (40,90 %), respectivamente.

Sin embargo, el presidente Petro, que desde hace meses cuestiona la transparencia y garantías del sistema electoral, insistió la semana pasada en que tiene "las bases comprobadas" de un posible fraude, que entregará a las autoridades competentes, y hasta el momento no ha reconocido los resultados.

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Cepeda, por su parte, reconoció el domingo pasado, una semana después de la primera vuelta, el resultado de las votaciones en las que quedó segundo.

Gómez Amín señaló que la campaña de De la Espriella defiende una propuesta contra la "patria miseria" que consideran que será Colombia si Cepeda, senador del Pacto Histórico, el partido de Petro, gana la segunda vuelta.

"Hay dos visiones de país de cara a la segunda vuelta: la 'patria miseria' que propone Iván Cepeda, que es más corrupción, más caos, menos seguridad para los colombianos (...) y la 'patria milagro' que proponen (el candidato vicepresidencial) José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella", expresó el exsenador.

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En ese sentido, Gómez Amín aseguró que la propuesta de De la Espriella propone "una patria segura, una patria próspera, una patria que maneje las relaciones internacionales como se deben manejar con la altura y no por X", en referencia a los rifirrafes que ha tenido el presidente Petro con otros mandatarios en redes sociales.

El jefe de campaña recordó además que, de ganar, De la Espriella busca posesionarse en una guarnición militar y no en la Plaza de Bolívar, como suele hacerse, para mandar un mensaje en homenaje a la fuerza pública, para empoderarla en la tarea de "recuperar los territorios" donde operan los grupos armados ilegales. EFE

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