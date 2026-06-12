Ozuna anuncia una gira que comenzará en Ibiza y recorrerá España, Europa y Latinoamérica

Miami, 12 jun (EFE).- El cantante puertorriqueño Ozuna anunció este viernes 'Una Aventura World Tour', una gira que comenzará el 16 de junio en Ibiza y recorrerá otras ciudades de España, Europa y Latinoamérica, incluyendo urbes de México, Argentina, Perú, Centroamérica y Colombia, donde culminará en Medellín.

La gira, inspirada en su éxito 'Una Aventura', recorrerá en junio y julio las ciudades españolas de Marbella, Valencia y Mallorca, además de Ibiza, mientras que en Europa estará en Italia, Suiza, Rumania, Países Bajos y Portugal, según un comunicado del artista, con más de 51 millones de oyentes en Spotify.

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El recorrido del cantante urbano comenzará en Latinoamérica el 9 de agosto con una presentación en Rosarito, en el norteño estado de Baja California en México, y terminará el 4 de diciembre en Medellín, en Colombia.

También visitará las mexicanas Monterrey y Ciudad de México, así como las capitales de Argentina, El Salvador, Honduras, Chile, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y Perú.

“Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina”, expresó Ozuna en un comunicado.

Ozuna lanzó en mayo 'Mi yo de antes', sencillo con el que regresa a sus raíces urbanas en sintonía con 'Una aventura', que se estrenó en marzo. EFE