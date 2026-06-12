Araqchi asegura que el principio de acuerdo con EEUU incluye el fin del conflicto en Líbano

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha declarado este viernes que el principio de acuerdo con Estados Unidos establece el cese de las hostilidades en "todos los frentes, incluido Líbano", donde ya han muerto más de 3.700 a manos del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, Katz haya asegurado que las fuerzas israelíes "no se retirarán de las zonas de seguridad en Líbano, Siria y la Franja de Gaza".

"El memorando de entendimiento de Islamabad declara el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. Nunca hemos olvidado a Líbano en esta guerra, porque Líbano y (el partido-milicia chií) Hezbolá lucharon junto al pueblo iraní y nunca los abandonaremos", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estatal IRIB.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia iraní, que ha reiterado que "el alto el fuego declarado" incluye a Beirut, ha apuntado, además, que "en virtud de este acuerdo" las partes asumirán "el compromiso de no iniciar una nueva guerra ni utilizar amenazas ni la fuerza".

Horas antes, Araqchi ha asegurado en sus redes sociales que el principio de acuerdo "nunca ha estado tan cerca", por lo que ha pedido que mientras se ultiman los detalles los medios se abstengan de difundir "especulaciones sobre su contenido", y ha reiterado que Teherán compartirá "todos los detalles a su debido tiempo".

PUBLICIDAD

Sus declaraciones llegan después de que la agencia de noticias Mehr haya difundido durante la jornada la versión iraní de los 14 puntos de los que consta ahora mismo el borrador de este documento, concebido de momento como un marco sobre el que profundizar hacia un acuerdo final.

En él, Teherán supedita cualquier acuerdo a la liberación de sus activos congelados, garantías de que Israel no atacará Líbano y posponer hasta 60 días después del acuerdo cualquier conversación sobre su programa nuclear, así como el estatus del estrecho de Ormuz, entre otros aspecto.

PUBLICIDAD

Este mismo viernes, el ministro de Defensa de Israel ha salido al paso de los anuncios afirmando en sus redes sociales que las fuerzas israelíes "no se retirarán de las zonas de seguridad en Líbano, Siria y la Franja de Gaza".

"El Ejército israelí continuará defendiendo nuestras fronteras y a nuestros ciudadanos desde la cima del monte Hermón (ocupados Altos del Golán), las montañas de Líbano, nuestras regiones en Samaria (Cisjordania) y la mayor parte del territorio de Gaza frente a las amenazas de fuerzas y organizaciones yihadistas, tras las lecciones aprendidas de los ataques del 7 de octubre", ha indicado.

PUBLICIDAD

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.