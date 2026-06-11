Mueren cinco combatientes de una fuerza apoyada por EAU en explosión en el sur del Yemen

Saná, 11 jun (EFE).- Al menos cinco combatientes de las Brigadas de los Gigantes, una fuerza yemení respaldada por Emiratos Árabes Unidos (EAU), murieron y otros varios resultaron heridos en una serie de explosiones producidas este jueves en un campamento militar en la ciudad portuaria de Adén, en el sur de Yemen, según fuentes de seguridad yemeníes.

Las explosiones se produjeron la pasada madrugada en un depósito de armas y munición en el campamento, y "provocaron un gran incendio y una serie de detonaciones secundarias que se prolongaron durante un tiempo", detallaron las fuentes.

Advirtieron de que el número de víctimas podría aumentar a medida que continúen las operaciones de rescate en el campamento, y que los heridos fueron trasladados a hospitales de Adén para recibir tratamiento, sin especificar las causas de las explosiones.

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Tampoco las Brigadas de los Gigantes, ni otras autoridades oficiales de Adén, han informado hasta el momento de forma oficial sobre la causa de la explosión o el estado de los heridos.

Las Brigadas de los Gigantes es una de las formaciones militares más importantes del sur de Yemen que cuentan con el apoyo de las autoridades de EAU.

Son aliadas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido contra los rebeldes hutíes proiraníes que se alzaron en armas en 2014 y controlaron amplias regiones del norte, centro y el oeste de Yemen, incluida Saná.

Sin embargo, algunas de esas formaciones respaldadas y financiadas por EAU se han enfrentado a las tropas gubernamentales, apoyadas por Arabia Saudí, por varios motivos, muy en especial intentos de algunos de sus líderes de separar el sur del Yemen. EFE

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