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El tenista español Landaluce sufre la remontada de Fritz en Stuttgart

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El tenista español Martín Landaluce encajó una dura remontada (6-7(4), 7-5, 7-6(3)) este jueves ante el estadounidense Taylor Fritz en Stuttgart, tras ponerse por delante en busca de su segunda victoria sobre hierba en el Circuito ATP.

El madrileño remontó el lunes al francés Pierre-Hugues Hebert y tuvo contra las cuerdas al segundo cabeza de serie en la cita ATP 250 alemana. Landaluce sacó un gran nivel de inicio, con una perfecta adaptación al césped después de su buena temporada en tierra, sobre todo en Roma y París.

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El americano salvó tres bolas de 'break', pero en la muerte súbita que decidió el primer set, Landaluce se impuso con claridad. El español golpeó también en el inicio del segundo acto, pero Fritz recuperó el 'break' rápido, y apretó al resto hasta que logró una segunda rotura para empatar el partido y forzar el tercer parcial.

Ahí, Landaluce salvó dos bolas de rotura en el quinto juego y aguantó de pie hasta otro 'tie-break', donde el estadounidense fue mejor. El madrileño, que estrena su mejor posición en el ranking ATP como 58 del mundo tras hacer la tercera ronda en Roland Garros, dejó sin representación española el torneo de Stuttgart.

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