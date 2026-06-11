Dimite el viceministro de las Fuerzas Armadas británico por discrepancias con el gasto en Defensa

El viceministro de las Fuerzas Armadas británico, Al Carns, ha presentado este jueves su dimisión tras criticar la falta de inversión militar anunciada por el Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, horas después de la polémica salida del ministro de Defensa, John Healey, por los mismos motivos.

"He dicho que este Ministerio se enfrenta a problemas que no admiten soluciones fáciles, y que es necesario un consenso en todo el Gobierno sobre la magnitud de los desafíos que afrontamos. Me ha quedado claro que el cambio que impulsé no se producirá", ha lamentado en su carta de renuncia.

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En este sentido, ha asegurado que, aunque no haya participado en la elaboración del plan de inversión en Defensa, puede afirmar "con claridad que no está diseñado" para la "amenaza" que enfrenta Reino Unido. "No es lo suficientemente transformador ni cuenta con la financiación necesaria", ha sentenciado.

Carns ha indicado así que el Gobierno le está pidiendo a las Fuerzas Armadas que "opere en un mundo más peligroso con un presupuesto concebido para un mundo más tranquilo". "No puedo, en conciencia, defender un nivel de inversión que sé que es insuficiente para sus tareas", ha argüido.

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Esto se produce apenas horas después de que Starmer haya defendido que su Ejecutivo planea aumentar "sin precedentes" el gasto en defensa "de forma sostenible", tras la polémica dimisión de su ministro de Defensa, John Healey, por discrepancias con los recursos en materia militar.

Healey había afirmado en una carta de dimisión dirigida a Starmer que "esta nueva era de defensa requería más inversiones" a través de este plan. "Usted no ha sido capaz, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a destinar los recursos que la nación necesita para defender al país en este momento de crecientes amenazas", dijo.

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