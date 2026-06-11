Colombianos J Balvin y Westcol recuerdan el clásico 'I Like To Move It' en su nuevo tema

Bogotá, 10 jun (EFE).- Los artistas colombianos J Balvin y Ovy on the Drums, junto con el creador de contenido Westcol, lanzaron este jueves 'Godzila', una canción que reinterpreta el clásico tema fiestero 'I Like to Move It' (1993) del dúo neoyorquino Reel 2 Real.

'Godzila' es el noveno lanzamiento del sello discográfico W Sound, un proyecto desarrollado en sesiones de 'streaming' e impulsado por Ovy on the Drums y Westcol, que busca conectar el clásico de los años noventa con las nuevas audiencias de la música urbana, tal y como explicó su equipo de prensa en un comunicado.

PUBLICIDAD

La canción se inspira en el tema lanzado en 1993 por Reel 2 Real y The Mad Stuntman y producido por Erick Morillo y, de acuerdo con la información, tiene un significado personal para J Balvin, ya que en ella están implicadas experiencias familiares relacionadas con el entorno del vocalista, nacido en Medellín.

El cantante colombiano llama cariñosamente a su hijo "Godzilla" y en redes sociales el niño se ha hecho viral en varias ocasiones porque, para no mostrar su cara, lo disfrazan como este monstruo.

"La canción nació de una conexión especial dentro de su entorno familiar y del vínculo que desarrolló con su hijo, convirtiéndose en una pieza que trasciende lo musical para adquirir una dimensión emocional única", agregó el equipo de prensa del cantante. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)