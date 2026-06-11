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El Real Madrid ficha a la centrocampista alemana Elisa Senss hasta 2030

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La centrocampista alemana Elisa Senss es el primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada 2026-27, tras firmar un contrato con el club blanco por las próximas cuatro campañas, hasta el 30 de junio de 2030.

"El Real Madrid CF y el Eintracht Frankfurt han llegado a un acuerdo por el que Elisa Senss queda vinculada a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", informó la entidad madridista en un comunicado.

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Senss, que se enfrentó al Real Madrid en la pasada Women's Champions League, ha desarrollado toda su carrera profesional en Alemania. Comenzó en el Meppen y en 2019 firmó por el Essen. Posteriormente, en 2022 llegó al Bayer Leverkusen, antes de firmar por el Eintracht Frankfurt en 2024.

Además, la jugadora, de 28 años y que aportará equilibrio y experiencia al centro del campo madridista, es internacional absoluta -suma 36 partidos con la selección- y conquistó la medalla de bronce con el combinado germano, frente a España, en los Juegos Olímpicos de París.

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