Borrell ve la guerra como "una realidad posible" en Europa y aconseja a la UE reducir dependencia de EEUU

El ex Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y presidente del Cidob, Josep Borrell, ha afirmado que la guerra "es una realidad posible" en Europa e instado la Unión Europea (UE) a desarrollar su independencia comunitaria frente a Estados Unidos.

Lo ha dicho este jueves durante su intervención en la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra en el Palacio Municipal de Deportes de La Seu d'Urgell (Lleida) hasta el viernes, en la que estaban presentes también el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot; el alcalde de La Seu d'Urgell, Joan Barrera, y la presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol.

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"La guerra es una realidad posible, está en nuestra frontera y hay gente que la está llevando a cabo, y provoca centenares de miles de muertos, y puede que no se pare allí", ha advertido Borrell, en referencia a la guerra de Ucrania y la entrada de las tropas rusas en Kiev en 2022.

Respecto a este conflicto, el presidente del Cidob también ha asegurado que si la UE hubiera enviado aviones de combate a Ucrania desde el inicio del conflicto, el desarrollo podría haber sido diferente, pero explicado que los Estados miembro no podían correr el riesgo: "¿Cuánta ayuda podíamos mandar sin que se convirtiera en nuestra guerra?".

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CUATRO CAMBIOS

Borrell se ha referido así a la situación geopolítica mundial, en la que la guerra ha vuelto al territorio europeo y el fin de la creencia de que la paz es el "estado natural de las cosas".

También ha resaltado, sin embargo, otros tres grandes cambios en el orden mundial, que son el alza de China hasta convertirse en una gran potencia; la situación de extrema vulnerabilidad económica, política y energética en Oriente Medio, y el distanciamiento con Estados Unidos.

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ESPAÑA Y EUROPA

El ex jefe de la diplomacia europea ha resaltado que la economía española sí que está creciendo, lo que ha relacionado en parte con el precio de la energía, más barata que en el resto de Europa, y la llegada de inmigrantes como mano de obra, pero ha alertado de que si Europa no va bien, "y no le está yendo bien", a España le puede pasar factura.

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"No hay ninguna barita mágica, no existen. China ha tardado 50 años, pero lo ha conseguido, y nosotros lo podemos hacer también, pero tenemos que querer. Es un problema de poner recursos y marcarse objetivos", ha defendido.

RETOS

Borrell ha instado así a la UE a que reduzca su dependencia de Estados Unidos, especialmente en los ámbitos de la tecnología y la energía, en los que ha explicado que es muy elevada, y defendido que la solución no pasa por volver a depender de Rusia o acercarse más a China, sino desarrollar las capacidades europeas.

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Entre otros retos de la UE, también ha mencionado el envejecimiento demográfico, la gestión de la inmigración, la presión comercial de China o el gasto en defensa, sobre el que ha sostenido que el 5% defendido por el presidente estadounidense Donald Trump es muy elevado, pero el 2%, "para Europa en su conjunto, es poco".