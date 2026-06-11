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El BCE sube los tipos de interés en 25 puntos básicos

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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves incrementar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, de forma que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,25%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,65%.

"La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas y la decisión de aumentar los tipos de interés es adecuada en los diferentes escenarios que analizan la posible evolución de la perturbación y su impacto en las perspectivas a medio plazo para la zona del euro", ha explicado la institución.

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La subida del precio del dinero en la zona euro, la primera acometida por el BCE desde septiembre de 2023, había sido ampliamente descontada por los mercados después de que la tasa de inflación en mayo escalase al 3,2%, lo que supone el mayor aumento del coste de la vida en la región en casi tres años.

Con la decisión de hoy, el Consejo de Gobierno ha asegurado que continúa estando en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra, subrayando que realizará un atento seguimiento de la situación y aplicará un enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones se adoptan en cada reunión, para determinar la orientación apropiada de la política monetaria.

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