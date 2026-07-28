El argentino Etcheverry y la española Bucsa se despiden en primera ronda de Washington

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Washington, 28 jul (EFE).- El argentino Tomás Martín Etcheverry y la española Cristina Bucsa fueron eliminados este martes en sus respectivos partidos de la primera ronda en el Abierto de Washington.

Etcheverry, número 31 del ranking ATP, perdió por 6-4 y 6-3 a manos del estadounidense Brandon Nakashima (n.33) en su primera participación en Washington.

Bucsa (n.40), por su parte, que reaparecía tras Roland Garros, acarició la victoria pero vio cómo la uzbeka Polina Kudermetova (n.108) remontaba el partido tras ceder el primer set y ganar el desempate en el segundo: 5-7, 7-6 (4) y 6-0.

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La española no gana un partido de individuales desde Indian Wells en marzo.

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati. EFE