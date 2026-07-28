Chavismo marcha en Venezuela para conmemorar natalicio de Hugo Chávez

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Caracas, 28 jul (EFE).- Cientos de simpatizantes del chavismo marcharon este martes en el centro y el oeste de Caracas para conmemorar el 72 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez, quien gobernó el país desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013.

La movilización, convocada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llegó hasta la Plaza 4F, Cuartel de la Montaña, en el oeste de la ciudad, donde se encuentra el mausoleo del fallecido presidente.

"Hugo Chávez hoy está más vigente que nunca en su pensamiento, en su obra, en su fuerza transformadora, en su mensaje de amor, en su mensaje transformador (…) Nosotros desde acá recordamos la grandeza de nuestro comandante Hugo Chávez", dijo el dirigente del PSUV y jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, desde la movilización.

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En la marcha, también se conmemoró el segundo aniversario de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el hoy depuesto Nicolás Maduro fue proclamado como ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, en un proceso ampliamente cuestionado debido a que no se publicaron los resultados desglosados.

"Hoy estoy aquí celebrando a nuestro comandante, celebrando el legado que nos dejó, celebrando también los dos años del 28 por Maduro", dijo a EFE la chavista Carmen Ponte desde la marcha que, como es costumbre, transcurrió entre música y consignas alegóricas al comandante.

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El 28 de julio de 2024, el CNE dio como ganador a Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % de Edmundo González Urrutia, abanderado de la opositora María Corina Machado.

La oposición denunció como fraudulenta la proclamación tras publicar en una página web las actas de votación, que dijo haber conseguido por los testigos y miembros de mesa, y que, aseguró, "demuestran" el triunfo de González Urrutia con un 67 % de los sufragios frente al 30 % de Maduro.

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La oposición también se movilizó este martes para conmemorar los dos años de lo que denuncian como una elección fraudulenta. EFE

(foto)(video)