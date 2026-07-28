Hondureños califican con un 3,82 sobre 10 la gestión del presidente Asfura

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Tegucigalpa, 28 jul (EFE).- Los hondureños calificaron con 3,82 en una escala del 1 al 10 el Gobierno que preside Nasry 'Tito' Asfura, mientras el 80,7 % considera que el respaldo a su candidatura del mandatario estadounidense, Donald Trump, influyó en las elecciones de 2025, según un sondeo de opinión divulgado este martes.

La coordinadora de Investigación y Derechos Humanos de la organización Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Mercy Ayala, afirmó durante la presentación del 'Sondeo de Opinión Pública 2026', que la nota de 3,82 refleja una "reprobación" de la gestión de Asfura, que comenzó el pasado 27 de enero para un mandato de cuatro años.

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La encuesta del ERIC-SJ, rectorado por jesuitas, fue aplicada entre el 12 y el 23 de mayo pasado con una muestra de 1.559 personas mayores de 18 años, en 16 de los 18 departamentos del país. Tiene un margen de error de ±2,5 % y un nivel de confianza del 95 %, según la ficha técnica.

Pese a la valoración crítica de la gestión, el 51,1 % de los encuestados considera que el Gobierno de Asfura representa un cambio positivo para el país, mientras que el 45,7 % lo percibe como negativo.

El 60,6 % considera que el ganador de las elecciones generales de 2025 fue Salvador Nasralla, del opositor Partido Liberal, frente al 31,7 % que señala a Asfura, proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en unos comicios marcados por denuncias de la oposición y cuestionamientos al escrutinio.

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El 80,7 % estima que el respaldo público de Trump influyó en el triunfo de Asfura y el 50,5 % en la victoria del Partido Nacional.

"El factor internacional es decisivo. La intervención directa de Donald Trump es evidente y es una injerencia flagrante", afirmó el director del ERIC-SJ, Germán Rosa.

Según el estudio, el 68,3 % de los hondureños considera que Trump influyó "mucho" en las elecciones hondureñas y el 12,4 % cree que incidió "algo".

Para Rosa, estos resultados evidencian "un panorama de alta polarización y un severo déficit de legitimidad política" en la nación centroamericana.

“Vivimos en un contexto político con grandes demandas y cambios profundos que necesitamos para el ejercicio de la política”, señaló.

Consultados sobre quiénes manipulan al presidente Asfura, el 37,3 % señaló al Gobierno de Estados Unidos; el 15,6 %, a los sectores "ricos y poderosos" del país, y el 12,9 %, al expresidente Juan Orlando Hernández.

Hernández regresó el domingo a Honduras para presentarse voluntariamente ante las autoridades por un caso de corrupción, luego de recibir un indulto en Estados Unidos que anuló la condena de 45 años de prisión que le había sido impuesta en junio de 2024 por delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, tras su extradición en abril de 2022.

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La encuesta señala que el 24,6 % identificó la situación económica como el mayor desafío nacional, seguida por el desempleo (23,9 %), la delincuencia e inseguridad (20 %) y los problemas de salud y educación (16,9 %). EFE

(foto)(video)