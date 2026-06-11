Edin Terzic confiesa su "honor, orgullo y alegría" por ser el nuevo entrenador del Athletic Club

El técnico alemán Edin Terzic, nuevo entrenador del Athletic Club por las próximas dos temporadas, asegura que se siente lleno de "honor, orgullo y alegría" por dirigir al equipo vasco, con cuya afición espera "crear momentos y recuerdos únicos juntos" y cuyas instalaciones ya ha conocido.

Según informó este jueves el Athletic, Terzic se encuentra en Bilbao en reuniones de trabajo pautadas con la dirección deportiva que se convertirán en periódicas durante las próximas semanas. El nuevo preparador del equipo rojiblanco visitó las instalaciones de Lezama, el edificio del primer equipo donde vivirá el día a día con sus futbolistas, y se ha puesto manos a la obra in situ para preparar todo lo concerniente a su llegada, siempre acompañado por Mikel González, director general de Fútbol del club.

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"Kaixo (Hola) athleticzales. En unas semanas empieza la nueva temporada y estoy deseando volver al campo y retomar el trabajo con el equipo. El hecho de que este equipo sea Athletic me llena de honor, orgullo y alegría", apuntó Terzic en un breve vídeo publicado por el conjunto vizcaíno en sus redes sociales.

El exentrenador del Borussia Dortmund, que viene a sustituir a Ernesto Valverde, aseguró que tiene "muchas ganas de ver y conocer pronto" a sus nuevos aficionados y "de sentir el ambiente de San Mamés y de empezar a crear momentos y recuerdos únicos juntos". "Nos vemos, Aupa Athletic", sentencia.

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