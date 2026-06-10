Un espectáculo de música, drones y luz corona la inauguración de la Torre de Jesús

Un impactante espectáculo que ha combinado música, drones y luz ha coronado este miércoles la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, bendecida por el papa León XIV el día que se cumple el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

El espectáculo inspirado en la luz, capital en el universo del arquitecto catalán, ha contado también con la participación del público asistente, con pequeños faroles gaudinianos, a lo que se ha sumado un mar de móviles buscando inmortalizar el histórico momento.

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Con drones se ha proyectado la efigie de Antoni Gaudí y luego se ha escrito una de sus frases 'Primer l'amor, després la tècnica' (Primero el amor, después la técnica), mientras la Torre de Jesucristo se iluminaba, acabando el espectáculo con fuegos artificiales.

La cruz de la Torre de Jesús está revestida de vidrio y de 15.000 piezas de cerámica blanca esmaltada, un material concebido para brillar durante el día con la luz del sol y, por la noche, mediante haces de luz proyectados de las demás torres, como deseaba Gaudí.

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"La cruz será de cristal, de día reflejará la luz del sol y de noche, por medio de potentes focos, proyectará haces de luz sobre la ciudad", como indican los 'Álbums del Temple'.

Los brazos de la cruz tienen ventanales por los que entra la luz y desde los que se podrá contemplar el entorno a partir de 2028, cuando finalicen los trabajos interiores.

Los 172,5 metros de altura de la Torre de Jesucristo convierten a la Sagrada Familia de Barcelona en la iglesia más alta del mundo, y en su exterior hay palmas de 'trencadís' con la inscripción en latín de 'tú el único Santo, tú el único Señor, tú el único Altísimo'.

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BENDICIÓN

Previamente, el papa León XIV ha bendecido la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona desde el punto central de la herradura de la fachada del Nacimiento alternando catalán y castellano.

El Papa, que ha alternado el catalán con el castellano en su visita apostólica a Cataluña, lo ha repetido en el acto litúrgico de la bendición de la Torre de Jesús con la parte inicial y final en catalán.

"Con corazón agradecido, demos alabanza a Dios, inaugurando la nueva torre de esta basílica en el centenario de la muerte del venerable Antoni Gaudí, 'el arquitecto de Dios', dedicada a nuestro Señor Jesucristo y coronada por la cruz, misterio de misericordia y de salvación", ha comenzado el Papa.

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Ha pedido que los fieles al dirigir la mirada la cruz que corona la basílica "alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que, desde este árbol de la vida, ha llegado al mundo entero".

La basílica de la Sagrada Familia cuenta con 18 torres, 12 campanarios dedicados a los apóstoles -de los que quedan por construir los de la Gloria-- y 6 cimborrios centrales, la torre de María, las de los cuatro evangelistas y la de Jesucristo, culminada este año con la colocación de la cruz.

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