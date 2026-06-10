Taiwán realiza sus primeras maniobras con lanzacohetes estadounidenses HIMARS desde su costa occidental

Las Fuerzas Armadas de Taiwán han puesto en marcha este miércoles sus primeras maniobras militares con lanzacohetes de fabricación estadounidense HIMARS desde su costa occidental, unas actividades que llegan a medida que crece la tensión con China, que considera que la isla es una provincia más bajo su soberanía.

Estas maniobras han incluido, además, el uso de fuego real en las inmediaciones de la desembocadura del río Dajia, en el oeste de Taiwán, tal y como han indicado las autoridades, según informaciones de la agencia de noticias CNA.

Para ello, se han desplegado seis lanzadores, con los que se ha procedido al disparo de más de 30 proyectiles contra un supuesto enemigo. Así, han puesto a prueba el método de "impacto simultáneo" que ofrecen estos sistemas y que permite realizar lanzamientos a intervalos muy cortos para que todas las municiones alcancen el objetivo al mismo tiempo.

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Los sistemas utilizados en estos lanzamientos, que ya tuvieron lugar en mayo de 2025 desde la costa oriental, pueden estar equipados con numerosos misiles de forma simultánea y atacar objetivos a una distancia máxima de 300 kilómetros, más allá de la costa suroriental china, por lo que constituye una clara mejora para las fuerzas taiwanesas.

El martes, el Ejército disparó sus propios sistemas de lanzacohetes múltiples Thunderbolt-2000, así como piezas de artillería autopropulsada, morteros y misiles antitanque.

Las Fuerzas Armadas de China han seguido aumentando la presión sobre Taipéi a pesar de que un conflicto militar no parece inminente. Durante el último año se ha registrado un aumento de la presencia de aviones chinos en la línea media, que sirve de frontera área 'de facto'.

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