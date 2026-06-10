Rufián recalca que quiere un frente de izquierdas, "sobre todo en Cataluña", y evita hablar de su relación con ERC

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reiterado este miércoles su idea de que hay que crear un "frente de izquierdas", pero haciendo hincapié en que debe hacerse "sobre todo en Cataluña". Eso sí, ha evitado avanzar si repetirá como cabeza de lista por Barcelona en las generales, si hay negociaciones al respecto con ERC o si siente el respaldo de sus compañeros del grupo parlamentario.

"No entro a telegrafiar cuestiones internas. Yo nunca he sido fuente de un periodista para criticar a ningún compañero o compañera, no lo voy a hacer, jamás", ha respondido a la pregunta de si volverá a encabezar la candidatura de ERC.

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Y una semana después de que el diputado Jordi Salvador cargara contra su portavoz advirtiéndole que el partido no es su "plataforma personal" y que "la paciencia tiene un límite", Rufián ha preferido no entrar "en el salseo" sobre su las relaciones con sus compañeros.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, tampoco ha querido opinar sobre las denuncias sobre el presunto acoso laboral dentro de Sumar. Sí lo ha hecho después, a través de su cuenta de X: "Yo de lo de Sumar y compañía solo voy a decir que la mejor manera de 'reventar a la derecha' es no reventar a otras izquierdas. Por muchas facturas y ganas de rajar que tengas. Que de eso tenemos todos (y no interesan a nadie)", ha escrito, en un mensaje recogido por Europa Press.

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En todo caso, la pregunta de la prensa le ha servido para insistir en que "hay que crear otra cosa" y aprovechar el tiempo que aún hay por delante para hacerlo.

SI NO HAY FRENTE NO SE FRENA A LA DERECHA

A continuación, ha reiterado que lo que busca es que se cree "un frente de izquierdas, en este caso sobre todo en Cataluña, que pueda inspirar a otros territorios" porque si no, los votos de la izquierda no darán para evitar que el líder de Vox, Santiago Abascal, sea vicepresidente en un Gobierno del PP.

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A su juicio, no hay que caer en "la melancolía" y sería "irresponsable y negligente" no aprovechar el tiempo para crear ese nuevo espacio de izquierdas para frenar el "desastre" que, en su opinión, supondría un bipartito de 'populares' y Vox.

"Yo estoy convencido de que cuando se le vean realmente las orejas al lobo, cuando haya una fecha, en definitiva, de elecciones, la gente se va a mover", ha agregado, recalcando que su idea de "hacer algo" suena "bien" entre la gente progresista.

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