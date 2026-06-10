Puigdemont agradece la "sensibilidad" de León XIV con Cataluña: "El problema no era él"

Madrid, 10 jun (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha agradecido este miércoles que el papa León XIV haya tenido "sensibilidad" con Cataluña y su lengua durante su visita a Barcelona, al tiempo que ha manifestado que "el problema no era él, eso ha quedado claro".

Puigdemont, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, ha reivindicado que Montserrat, la Sagrada Familia y Gaudí son "algunos de los pilares sobre los cuales se ha ido construyendo la identidad de Cataluña".

Precisamente, el santo padre ha visitado este miércoles tanto la abadía como la basílica, donde ha venerado la imagen de la Virgen de Montserrat y ha presidido una homilía. Además, en la Sagrada Familia ha bendecido la Torre de Jesús, acto que ha culminado con la proyección, mediante drones, del rostro del arquitecto catalán sobre el cielo de la Ciudad Condal.

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Para el expresidente, Cataluña "son muchas más cosas, muy diversas y muy importantes", pero estos tres pilares explican su cultura "por todo el mundo y lo han hecho siempre en catalán". "Hoy era muy importante que eso quedara claro", ha añadido.

"Sin el esfuerzo de mucha gente, eso no se habría conseguido. Gracias León XIV", ha concluido su mensaje. EFE