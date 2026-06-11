Las empresas de EE.UU. en China, cada vez más afectadas por los aranceles pese a la tregua

Shanghái (China), 11 jun (EFE).- La proporción de empresas estadounidenses en China que se confiesan afectadas por los aranceles cruzados entre las dos principales potencias económicas del mundo ha crecido en 4 puntos porcentuales, hasta un 72 %, pese a la tregua comercial entre Pekín y Washington.

Así lo subraya la encuesta anual publicada esta semana por el Consejo Empresarial China-EE. UU., según la cual el 39 % de las empresas participantes (un total de 170) han perdido ventas por las tasas estadounidenses, mientras que un 28 % lo han hecho por las chinas, en ambos casos tasas récord desde el inicio de la guerra comercial, en 2018.

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El impacto, apunta el dosier, es especialmente notorio en sectores como industria y manufactura, donde más del 90 % de los encuestados se declaran afectados.

Si bien una de las principales ideas detrás de los aranceles era reforzar la capacidad manufacturera en EE. UU., el Consejo Empresarial asegura que "no han generado un cambio considerable" a ese respecto, y que principalmente han provocado ajustes en los precios, ya sea absorbiendo costes, repercutiéndolos a los clientes o renegociando con proveedores.

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"EE. UU. y China se encuentran en una tregua comercial que vencerá en noviembre, pero su competencia comercial y tecnológica se mantiene incesante", asegura la institución.

Otro de los puntos más destacados del informe es que para una aplastante mayoría (95 %) de las empresas encuestadas sus negocios en China "son importantes para mantenerse competitivos a nivel global", ya sea por aplicar a otros mercados lo aprendido en el país, conocer de cerca a futuros rivales o financiar su expansión global gracias a los beneficios obtenidos en el país asiático.

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Sin embargo, con el 'desacople' económico entre ambas potencias acaparando cada vez más titulares, el dosier también indica que un 46 % de las empresas estadounidenses denuncian un impacto negativo derivado de los controles a la exportación y las restricciones a la inversión que ha impuesto su país.

"Muchas de ellas han perdido ventas o relaciones con clientes, y han sufrido daños a su reputación en China ante una percepción cada vez más extendida de que las empresas de EE. UU. son proveedores poco fiables", apunta el organismo.

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En el sentido contrario, la tasa de firmas lastradas por las restricciones chinas es algo menor, pero aún supera un tercio del total de participantes (36 %), con especial impacto en sectores como automoción o logística.

La coyuntura hace que casi 6 de cada 10 (59 %) de las empresas estadounidenses esté revisando sus cadenas de suministro en China -aunque un 9 % de ellas lo haga para localizarlas todavía más en el país- y que las nuevas inversiones por parte de esas firmas estén sumidas en la incertidumbre, con los participantes divididos de forma casi uniforme (51-49 %) entre los que no se lo plantean y los que sí. EFE

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