Muere un marinero y dos están desaparecidos en el incendio de un petrolero frente a las costas de Omán

Al menos una marinero ha muerto y dos están desaparecidos tras el incendio de un petrolero frente a las costas de Omán, ha informado el centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica.

El incidente ha tenido lugar a 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de Sohar, en Omán. "Las autoridades locales han informado de que un buque cisterna sufrió un incendio en la sala de máquinas y se encuentran en el lugar prestando asistencia para la evacuación de la tripulación", ha indicado el organismo británico.

PUBLICIDAD

Según ha informado la propia embarcación un miembro de su tripulación ha muerto en el incidente, mientras que otros dos marineros están desaparecidos. Se desconoce de momento el motivo del incendio.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en escenario de continuas escaramuzas entre Estados Unidos e Irán, cuando se ha producido un aumento de las tensiones, con el derribo de un helicóptero estadounidense que ha llevado a un intercambio de represalias, a la espera de que se alcance un acuerdo para el cese de las hostilidades.

PUBLICIDAD