Kiko Rivera fulmina a su hermana Isa por opinar sobre las cabezas de toro de Paquirri: "Aquí ni pincha ni corta"

La herencia de Paquirri y el reparto de sus recuerdos más simbólicos, como las históricas cabezas de toro, vuelve a poner a la familia Rivera-Pantoja en el punto de mira. Décadas después de la muerte del torero, las decisiones en torno a su legado siguen generando tensión, reproches cruzados y opiniones enfrentadas entre sus herederos. La reciente noticia de que las cabezas de toro irán a parar a manos de sus hijos Francisco, Cayetano y Kiko ha reavivado viejas heridas y ha devuelto al primer plano a Isabel Pantoja y a sus hijos.

En este contexto, Kiko Rivera ha reaccionado con dureza a las palabras de su hermana Isa, que se ha pronunciado sobre la decisión de entregar las cabezas de toro a Fran y Cayetano. "Yo creo que mi hermana aquí ni pincha ni corta. Es como una cuchara, ¿sabes?", ha dicho el DJ, dejando claro que considera que la joven influencer no tiene voz ni papel en este asunto. Firme en su postura, el DJ ha rematado con un claro mensaje: "Que se ocupe de lo suyo, que aquí no tiene nada que ver", marcando distancia y evidenciando la falta de sintonía entre ambos.

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El hijo de Isabel Pantoja tampoco ha querido entrar a valorar la idea de su hermana Isa de llamarle para acercar posturas, evitando pronunciarse sobre cualquier posible conversación entre ellos. En cambio, sí se ha mostrado más comprensivo con el gesto de su madre al decidir dar este paso con las cabezas de Paquirri. "Pues no se tienen que sorprender tanto", ha comentado, subrayando a continuación que "más vale tarde que nunca", en alusión al tiempo que ha tardado en producirse este movimiento dentro del complejo rompecabezas de la herencia.

Lejos de la tensión familiar, Kiko cambia de registro cuando habla de su trabajo. El DJ se muestra visiblemente más simpático y relajado al referirse a su colaboración musical con Ronaldinho: "Ay, sí, sí, muy contento, la verdad que sí", confiesa, dejando ver la ilusión que le hace este proyecto. Mientras tanto, Lola prefiere mantenerse en un discreto segundo plano y guarda silencio cuando se le pregunta si actuará en el show de su suegra, Isabel Pantoja, en Sevilla, manteniendo así la incógnita sobre una posible participación en el espectáculo de la tonadillera.

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