Juez libera a ocho sindicalistas acusados de "terrorismo" en medio de protestas en Bolivia

La Paz, 10 jun (EFE).- Un juez ordenó liberar a ocho dirigentes sindicales, seis de ellos de la Central Obrera Boliviana (COB), que fueron acusados de supuestos actos de terrorismo por impulsar las protestas y los bloqueos de carreteras para pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, informaron este miércoles fuentes oficiales y de su defensa.

Una fuente de la Defensoría del Pueblo confirmó a EFE que la libertad de los sindicalistas fue ordenada en la víspera, tras una audiencia virtual de acción de libertad patrocinada por los abogados de los acusados.

Seis miembros del directorio de la COB y dos de la agrupación de campesinos aimaras 'Ponchos rojos' fueron acusados por la Fiscalía de supuesto terrorismo y asociación delictiva.

El abogado de los acusados, Miguel Chávez, indicó a los medios que "se hizo en justicia porque no se encontraron elementos" que respalden las acusaciones de terrorismo, pero agregó que los sindicalistas se han puesto a disposición de la Fiscalía para la continuidad de las investigaciones.

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La COB denunció el lunes pasado que fueron aprehensiones ilegales y que cinco de los dirigentes fueron "interceptados violentamente mientras transitaban en vía pública de manera pacífica en su vehículo particular por sujetos encapuchados, vestidos de civil y con armas".

Los conflictos comenzaron a principios de mayo impulsados por sindicatos campesinos del altiplano y por el líder de la COB, el minero Mario Argollo, quien se ha declarado -desde hace varias semanas- en la clandestinidad, aunque apareció hace unos días en un mitin en El Alto que ratificó la continuidad de las protestas y rechazó dialogar con las autoridades.

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Contra Argollo, según la Fiscalía, continua vigente una orden de aprehensión por los supuestos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir, luego de que fracasaran los intentos de diálogo convocados con la mediación de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.

En la sexta semana del conflicto, se mantienen los bloqueos en seis de las nueve regiones de Bolivia, sobre todo en las regiones andina y central, donde hay desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

Los conflictos han dejado hasta el momento al menos diez personas fallecidas, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los bloqueos de carreteras.

Este miércoles, una marcha de campesinos de la federación Tupac Katari, que realiza los bloqueos en la zona andina, descenderá desde la vecina ciudad de El Alto a La Paz, reforzados por campesinos de las comunidades denominadas "ayllus guerreros" del departamento de Potosí, que lograron arribar a la ciudad en varios autobuses pese a los bloqueos.

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El presidente Paz promulgó el pasado lunes una ley de Regulación de Estados de Excepción que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos, pero aún no ha emitido el decreto que permita la aplicación de un eventual plan de las fuerzas de seguridad contra los bloqueos.

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