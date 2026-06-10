Agencias

El SEM atiende a 34 personas y traslada a 6 este miércoles por la visita de León XIV

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El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 34 personas hasta las 22 horas de este miércoles, de las cuales 6 han requerido traslado sanitario, en el segundo día de la visita del Papa León XIV, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Este martes el SEM realizó 15 asistencias médicas y tuvo que trasladar a dos a centros sanitarios en el primer día de visita del Pontífice.

Protecció Civil recomendó este pasado sábado llevar ropa y calzado cómodos y, ante las previsiones de calor intenso, recomendó utilizar ropa ligera de algodón, de colores claros y que no sea ajustada, llevar gorro o sombrero para protegerte del sol, así como protección solar.

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