El Gobierno libanés y la ONU acuerdan envío de una misión para recoger pruebas de crímenes

Ginebra, 10 jun (EFE).- El Gobierno del Líbano y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han acordado el envió de una misión que recopilará informaciones y pruebas de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional desde que Israel reanudó, el pasado 2 de marzo, sus ataques contra territorio libanés en el contexto de la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo este anuncio hoy en una comparecencia ante la prensa, durante la cual detalló que el equipo especializado que irá al Líbano realizará "investigaciones rápidas e independientes" sobre las violaciones de todas las partes que participan en este conflicto armado.

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La intención de esta misión es documentar todos los hechos que pueden constituir crímenes desde el punto de vista del derecho internacional humanitario y de la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Las conclusiones serán entregadas al Gobierno libanés y luego se harán públicas.

El ministerio de Salud Pública libanés comunicó este martes que los ataques del Ejército israelí contra el Líbano han provocado la muerte de al menos 3.666 personas y heridas a más de 11.321 desde el 2 de marzo, mientras que los bombardeos continúan a diario pese a un alto el fuego acordado entre ambos países la semana pasada.

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"Un alto el fuego debe respetarse plenamente. El derecho internacional debe respetarse plenamente. La guerra, por una muy buena razón, siempre ha estado limitada por la Carta de las Naciones Unidas, y el derecho internacional ha establecido la protección de los civiles y de la infraestructura civil", declaró Türk.

Sostuvo que, por el contrario, lo que ve actualmente es "una violación flagrante de todo ello en todas las guerras que estamos cubriendo".

En referencia a la Cumbre del G7 que se iniciará el próximo lunes, en la localidad francesa de Evian (muy próxima a Ginebra), el alto comisionado dijo que espera que sea una oportunidad para "volver a la sensatez, al derecho internacional y a la paz como valor fundamental de nuestras sociedades".

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