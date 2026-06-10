El Gobierno autoriza a Renfe a firmar créditos extraordinarios de hasta 671 millones para comprar trenes

El Gobierno ha autorizado a Renfe y a otras empresas públicas estatales (Puertos del Estado, Icex y Salvamento Marítimo) a realizar una serie de operaciones de crédito extraordinarias para no comprometer sus inversiones ante la imposibilidad de actualizar los límites de endeudamiento ordinarios por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

En el caso de Renfe, el Ejecutivo ha autorizado a la compañía ferroviaria a concertar una o varias operaciones extraordinarias de crédito por un importe máximo de 671 millones de euros durante el ejercicio 2026.

Según detalla el texto oficial publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estos fondos se consideran un incremento neto máximo e independiente de los límites fijados por la prórroga presupuestaria.

Renfe destinará esta cuantía esencialmente a la adquisición de nuevo material rodante, cumpliendo así con los contratos en ejecución para renovar los trenes destinados a obligaciones de servicio público, completar la flota de servicios comerciales y comprar locomotoras de mercancías.

PUBLICIDAD

Asimismo, los fondos respaldarán la mejora de la flota existente, planes de mantenimiento de activos y actuaciones en estaciones y talleres. El Gobierno precisa que, de no disponer de este aumento, se habría visto afectada de modo esencial la capacidad operativa de Renfe.

"La no disposición de este aumento afectaría de modo esencial a la capacidad de Renfe para dotarse del material rodante y medios adicionales necesarios para su actividad y a los compromisos contractuales ya asumidos, afectando por tanto al desarrollo de un servicio declarado de interés general y esencial para la comunidad como es el transporte ferroviario", defiende el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

PUERTOS DEL ESTADO, ICEX Y SASEMAR

En el caso de Puertos del Estado, el Gobierno autoriza operaciones de crédito extraordinarias por un máximo de 247,7 millones de euros para evitar la paralización de proyectos de inversión clave acordados en el Plan de Empresa 2026, mitigar el riesgo de reclamaciones por parte de contratistas y concesionarios y evitar afectaciones en el transporte marítimo.

PUBLICIDAD

"Si no se produce una autorización extraordinaria podría dar lugar a la paralización de importantes proyectos de inversión, con el riesgo de reclamaciones de contratistas y concesionarios, y la afectación al transporte marítimo tanto de viajeros como de mercancías en la red de Puertos de Interés General del Estado, afectando por tanto a actividades comerciales marítimas internacionales, al servicio de industrias o establecimientos de importancia estratégica para la economía nacional o a actividades comerciales marítimas que alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado", subraya el Gobierno.

En el caso de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), el Gobierno la autoriza a formalizar operaciones de crédito por valor de 16,87 millones de euros euros para el año en curso, dentro de un límite global de endeudamiento de hasta 75.000 millones de euros vinculado a su Plan Nacional de Salvamento 2025-2027. La cuantía se destinará a la renovación y modernización de unidades marítimas, aéreas y equipos de a bordo que comienzan a quedar obsoletos.

PUBLICIDAD

Para el ICEX, el Ejecutivo le concede la posibilidad de endeudarse en hasta 40 millones de euros por la próxima finalización del contrato de arrendamiento de su sede a finales de 2026, facilitando la adquisición de un nuevo inmueble en propiedad para reducir costes recurrentes de funcionamiento.

Una vez formalizadas dichas operaciones extraordinarias seguirán siendo de aplicación a estas entidades públicas empresariales los límites de endeudamiento anual establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en cada momento, sin que este endeudamiento adicional compute, minore o se integre en dichos límites ordinarios ni alteren su cuantía.

PUBLICIDAD

Así lo establece un Real Decreto-ley aprobado ayer por el Gobierno y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entrará en vigor mañana jueves.