Ecuador abre la convocatoria local para la final iberoamericana de monólogos científicos

Guayaquil (Ecuador), 10 jun (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que ya está abierta la convocatoria para participar en el concurso "Solo de Ciencia Ecuador", que permitirá elegir a la persona que representará al país en la Final Iberoamericana de Monólogos Científicos, que se desarrollará en Costa Rica en noviembre próximo.

La iniciativa, impulsada en el país desde 2023 por el Viceministerio de Educación Superior, es promovida por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, con el propósito de democratizar el conocimiento y acercar la ciencia a la sociedad mediante monólogos científicos.

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Ecuador alcanzó el primer lugar iberoamericano durante dos años consecutivos, en Madrid (2023) y Lima (2024), y en 2025 fue sede de la gran final.

La edición de este año de "Solo de Ciencia Ecuador" se desarrollará gracias a una alianza entre el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura; la Escuela Politécnica Nacional y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y también cuenta con el respaldo de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

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"Esta articulación interinstitucional fortalecerá el alcance y la calidad del certamen mediante procesos de formación, evaluación especializada y acompañamiento a los participantes", señaló el Ministerio de Educación en un comunicado.

En el concurso podrán participar científicos, investigadores y personas interesadas en la divulgación científica que sean ecuatorianos y mayores de edad. Además, deben tener un título de tercer nivel registrado en el Ministerio, dice el mensaje.

Los interesados podrán postularse hasta 5 de julio a través de la página oficial del Ministerio de Educación.

La cartera de Estado explicó que el proceso contemplará una fase de preselección de los mejores monólogos, cuyos autores recibirán capacitación especializada.

Posteriormente, se elegirán cinco finalistas que participarán en la final nacional, instancia en la que se definirá al representante del país para la competencia iberoamericana. EFE