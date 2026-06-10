Doña Letizia recupera un vestido muy especial para su nuevo encuentro con León XIV en la Sagrada Familia

Lo ha vuelto a hacer, la reina Letizia ha recurrido al privilegio que solo tienen algunas reinas católicas para vestir de blanco en un nuevo encuentro con el papa León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona. Tras una jornada frenética por parte del pontífice en la que ha visitado la prisión de 'Brians 1' o la Abadía de Monserrat, el Pontífice pone punto final a la jornada del miércoles con la Santa Misa en la Sagrada Familia en la que, además, ha bendecido la Torre de Jesús coincidiendo con el centenario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí.

En medio de una gran expectación y rodeados de una multitud de fieles que se han acercado hasta el lugar para poder ver al Papa, sus Majestades recibían al pontífice en su llegada a la Basílica donde también veíamos a algunas autoridades de nuestro país como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez o el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

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Tras el éxito de sus últimos estilismos en color blanco con los que ha derrochado elegancia y sencillez a partes iguales, la Reina ha recurrido a su fondo de armario para recuperar un diseño de la firma española Redondo Brand. Se trata de un vestido midi en crepé blanco, con escote asimétrico y drapeado en el hombro izquierdo que ya estrenó durante su visita al Vaticano para el inicio del Pontificado del papa León XIV en 2025, sin duda un gesto de lo más significativo.

Esta vez sin el velo que ya lució en aquella ocasión, doña Letizia sí que ha repetido el bolso elegido para la ocasión aunque no el calzado. Esta vez ha optado por el monocolor en el look luciendo unos salones destalonados de tacón bajo también en blanco.

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