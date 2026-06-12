Un asalto de colonos israelíes deja al menos cuatro palestinos heridos en Cisjordania

Al menos cuatro palestinos, uno de ellos en estado crítico, han resultado heridos este viernes durante un ataque perpetrado por colonos israelíes en la localidad de Deir Abu Mashal, al noreste de Ramala, en Cisjordania, después de que hayan intentado desmantelar un asentamiento ilegal de colonos israelíes.

El jefe del consejo de la aldea, Yamil Musa, ha explicado que "los colonos han atacado a un grupo de ciudadanos en la zona montañosa de Qarana", al sur de la localidad, c"on cuchillos y otros instrumentos afilados", en comentarios recogidos por la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

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El Ejército de Israel habría irrumpido en la localidad en un intento de impedir a los residentes acceder a la colina de Qarana para protestar contra el asentamiento, asegurando a los residentes que lo desmantelaría.

De esta manera, l grupo de colonos habría llegado a la colina por la mañana y habría levantado el asentamiento después de que las fuerzas israelíes les denegaran el permiso a través de una orden judicial emitida hace unos días.

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NACIONES UNIDAS ALERTA DE LA VIOLENCIA DE LOS COLONOS ISRAELÍES

Este viernes, Naciones Unidas ha alertado de que la violencia por parte de colonos israelíes en Cisjordania ha llegado a sus máximos históricos en este 2026, con más de mil ataques con víctimas o daños materiales en lo que va de año, impactando a más de 230 comunidades y desplazando a más de 2.000 palestinos.

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La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha indicado que más de 2.200 palestinos se han visto desplazados este año por los ataques por parte de los colonos y otras restricciones de acceso, a lo que se suman cientos de desplazados más a causa de las demoliciones llevadas a cabo por las autoridades israelíes.

"El ritmo actual de ataques de colonos que causan víctimas o daños materiales, un promedio de seis incidentes por día, es superior al de cualquier año registrado", ha manifestado la OCHA, que ha añadido que los socios humanitarios siguen trabajando para dar apoyo a las personas en situación de necesidad, especialmente en el Área C, Jerusalén Este y "otras áreas en las que las autoridades palestinas no tienen permiso para dar servicios".

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