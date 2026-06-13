Vinícius: "Puedo cambiar la historia de Brasil, es el momento más especial de mi carrera"

El delantero de la selección brasileña Vinícius Júnior se mostró emocionando con "el momento más especial e importante" de su carrera antes del debut en el Mundial 2026 contra Marruecos, en busca de "cambiar la historia de Brasil" y lograr el sexto título.

"Este es el momento más especial e importante de mi carrera. Tengo el nivel físico y técnico con el que siempre soñé. No he tenido ninguna lesión esta temporada. Me preparé muy bien para llegar a este momento", dijo en la rueda de prensa que recoge la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en su página web.

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El jugador del Real Madrid quiere ayudar a su país a lograr la ansiada sexta estrella que se resiste desde que se proclamaron pentacampeones del mundo en 2002. "Quedan ocho partidos; puedo cambiar la historia para nuestro país y para los jugadores. Ni siquiera hablo de goles y asistencias, sino de jugar bien y darle al equipo la confianza que necesita. No importa cuántos goles marque. Lo que importa es adónde lleguemos", afirmó.

Por otro lado, Vinícius valoró estar a las órdenes de Carlo Ancelotti. "Jugar con Ancelotti me da una gran tranquilidad; me da mucha libertad y confianza para hacer todo lo que ya he hecho con la selección y con el Real Madrid", comentó, antes del debut en su segundo Mundial, con el duelo más potente del Grupo C.

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"Creo que el Mundial es diferente a todas las demás competiciones. El último Mundial me enseñó que tenemos que estar preparados hasta el último minuto del partido porque los pequeños detalles deciden el rumbo de la competición. Espero que podamos hacer las cosas de otra manera y que podamos marcar la diferencia en esos pequeños detalles", apuntó.