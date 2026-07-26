Agencias

El papa pide usar las redes sociales con prudencia porque pueden proyectar un mundo irreal

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Ciudad del Vaticano, 26 jul (EFE).- El papa León XIV pidió a los jóvenes usar las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) con prudencia porque "pueden sumergirnos en un mundo irreal", en un mensaje de vídeo enviado al Festival Aleluya, que se celebra en Fortaleza, en Brasil.

El papa, que ha publicado una encíclica sobre la IA, instó también a la juventud "a mantener siempre a Cristo en el centro, incluso en el uso de la tecnología".

Y a "usar las redes sociales y la inteligencia artificial con prudencia, de forma moderada y disciplinada, ya que pueden sumergirnos en un mundo irreal donde lo efímero, las meras apariencias y el engaño acaban suplantando los verdaderos valores y lo que realmente importa".

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El pontífice estadounidense también les pidió que sean "piedra viva en la construcción de la ciudad de la paz".

"En mis recientes viajes y en el Jubileo de la Juventud, observé que cada uno de ustedes posee un vigor misionero indispensable para transformar este mundo, que tanto necesita el Evangelio. ¡Nunca pierdan este celo misionero!", les animó.

Asimismo, León XIV recomendó a los jóvenes "permanecer en la presencia de Dios mediante la oración". EFE

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