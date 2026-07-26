Felipe VI asistirá el martes a la toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú, de nuevo sin Albares

El Rey Felipe VI asistirá el próximo martes a la toma de posesión de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú, siguiendo así con la tradición de ser él quien representa a España en el inicio de mandato de los jefes de Estado iberoamericanos en un momento en que la mirada está puesta en la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid el 4 y 5 de noviembre.

"El Rey viajará a Perú con motivo de la ceremonia de transmisión del mando presidencial a la presidenta electa de la República de Perú, Keiko Fujimori, que tendrá lugar el próximo martes 28 de julio", ha indicado en un escueto comunicado Exteriores, después de que Zarzuela hiciera pública su agenda para la próxima semana.

PUBLICIDAD

El monarca previsiblemente llegará a Lima este lunes por la mañana y está previsto que, a lo largo de la jornada, mantenga encuentros con el presidente saliente, José María Balcázar, y la presidenta electa. Además, en su primer día se encontrará con la colectividad española en la residencia del embajador de España.

Al día siguiente, Felipe VI participará en los actos previstos en la ceremonia de la transmisión del mando presidencial en los que coincidirá con otros jefes de Gobierno. El Rey tiene previsto regresar a España tras el almuerzo que ofrecerá la ya presidenta Fujimori.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, el monarca no estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, según han confirmado a Europa Press fuentes de su Ministerio, que han aclarado que será la secretaria de Estado de Cooperación, Eva Granados, quien le acompañe.

Las fuentes han justificado la ausencia de Albares por el hecho de que el viaje coincide "con el último Consejo de Ministros del curso", que se celebrará el martes, "en el que el ministro tiene que presentar puntos del orden del día".

PUBLICIDAD

Aunque tradicionalmente ha sido el jefe de la diplomacia quien ha acompañado al Rey en este tipo de desplazamientos, que suponen una primera toma de contacto con el nuevo gobierno del país, Albares se ha ausentado de buena parte de ellos.

Así, el ministro no ha acompañado este año a Felipe VI ni a la toma de posesión de Antonio José Seguro en Portugal y Sebastián Kast en Chile, el pasado mes de marzo, ni a la de Laura Fernández en Costa Rica en mayo, siendo esta la cuarta ocasión seguida en la que se ausenta. Está por ver si el ministro de Exteriores acompaña al Rey para el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella en Colombia el próximo 7 de agosto.

PUBLICIDAD

Desde Exteriores sostienen que Albares, "en función de la agenda, se reparte con los secretarios de Estado el acompañamiento al Rey en sus viajes al exterior" y recalcan que "en cualquier caso, España está siempre representada al máximo nivel" por el jefe de Estado, "de acuerdo con el Gobierno, en las tomas de posesión en América Latina".

Quién sí acudirá en esta ocasión a los actos que tendrán lugar en Lima será el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, según han informado fuentes de la dirección del partido. El líder de la oposición felicitó a Fujimori tras su victoria y se mostró convencido de que "su experiencia y larga trayectoria será clave" para mejorar la "estabilidad", "institucionalidad" y "prosperidad" de Perú.

PUBLICIDAD

CONTACTO CON LA NUEVA PRESIDENTA

Como es habitual en este tipo de viajes, el Rey mantendrá un encuentro el lunes con el presidente saliente del país, José María Balcázar, así como con la mandataria entrante, hija del expresidente Alberto Fujimori y que se impuso al izquierdista Roberto Sánchez por un ajustado margen en las elecciones del pasado 7 de junio.

PUBLICIDAD

El Gobierno felicitó a Fujimori por su victoria el pasado 3 de julio, una vez confirmado el resultado oficial, y expresó "su voluntad de continuar profundizando la relación estratégica" que une a ambos países así como "de seguir avanzando conjuntamente en la construcción del espacio iberoamericano".

Asimismo, la toma de posesión de la mandataria peruana, a la que asistirán otros presidentes de la región, podría servir de ocasión, como ya ha ocurrido en el pasado, para mantener contactos con otros dirigentes, más ahora que España encara la recta final para preparar la XXX Cumbre Iberoamericana, que el Gobierno confía que sea un éxito y permita dejar atrás las ausencias que han venido marcando las últimas citas.

PUBLICIDAD

Con esta, el monarca asistirá a su segunda toma de posesión en Lima, ya que en 2021 acudió a la de Pedro Castillo. En total, serán 23 las ocasiones en las que el Rey ha representado a España en las tomas de posesión de mandatarios iberoamericanos. No obstante, ha venido ostentando este papel desde 1996, cuando aún era Príncipe de Asturias, tras encomendárselo su padre, Juan Carlos I.

Previsiblemente esta cifra aumentará en agosto con la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia que se incorporará a una lista en la que también están Portugal (9 de marzo); Chile (11 de marzo) y Costa Rica (8 de mayo). En 2022 (Honduras, Chile, Costa Rica, Colombia) y en 2024 (Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana) fueron los dos años en los que Felipe VI asistió a más tomas de posesión (cuatro cada año).

PUBLICIDAD

El año 2023 también fue importante en número de asistencias a tomas de posesión con tres (Brasil, Paraguay y Argentina). En 2020 fueron dos (Uruguay y Bolivia) al igual que en 2021 (Ecuador y la ya mencionada de Perú). Mientras que en 2016 (Portugal), en 2018 (México), en 2019 (Panamá) y en 2025 (Uruguay) asistió a una cada uno de esos años citados.