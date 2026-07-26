El incendio en la región francesa de Landas está "mejor contenido", pero no bajo control

Fabien Lainé, alcalde de la localidad de Sanguinet, en el departamento de Landas, ha afirmado este domingo que el incendio declarado cerca de Biscarrosse y que ha quemado ya 3.600 hectáreas está "mejor contenido", si bien aún no está bajo control.

"En nuestro municipio, anteayer por la tarde, tuvimos que evacuar, con gran rapidez, aproximadamente el 40% de la zona; teniendo en cuenta que nos encontramos en plena temporada estival, esto incluía a veraneantes, lo que suponía una cifra de entre 7.000 y 8.000 personas", ha detallado en una entrevista con la cadena a BFM TV.

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Lainé se ha mostrado esperanzado de que algunos de los evacuados "puedan regresar esta misma tarde". "Durante la noche, el fuego apenas ha avanzado unas pocas hectáreas, lo que en realidad supone un avance", ha dicho el alcalde.

Este incendio provocó la evacuación de más de 30.000 personas, residentes de la localidad, y de otros pueblos vecinos, así como de varios campings en la zona, conocido popular destino turístico en el sur del país. Un total de 3.000 personas han podido regresar a sus hogares en Biscarrosse.

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Los focos activos que más preocupan ahora se encuentran en el departamento de Gironda --donde más de 42.000 hectáreas han quedado consumidas por las llamas, lo que representa cuatro veces la superficie de la capital, París--, que amenazan ya el área metropolitana de Burdeos y que han obligado a suspender el tráfico ferroviario en varias líneas al sur de la ciudad.

Cerca de 55.000 residentes de los municipios de Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios y Cestas --a unos 20 kilómetros de Burdeos-- han tenido que salir de sus domicilios durante la madrugada, sumando ya un total de 220.000 personas evacuadas desde el miércoles en Gironda.

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Asimismo, las autoridades de Gironda han ordenado cortar la autopista A63 en dirección a España durante un tramo de 60 kilómetros. El incendio se ha extendido hacia el sureste y ya no es convectivo, si bien no está bajo control y sigue siendo peligroso.