Eddy Merckx: "Pogacar batirá nuestro récord de victorias en el Tour"

El exciclista belga Eddy Merckx se ha mostrado convencido de que el esloveno Tadej Pogacar, que este domingo conquistará por quinta vez el Tour de Francia, se convertirá en el futuro en el corredor con más triunfos finales en la ronda francesa y en el primero en ganar las tres grandes vueltas en un mismo año.

"No creo que se conforme con igualar mi récord y el de los demás campeones. Pronto batirá nuestro récord de victorias en el Tour", señaló Merckx al diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Pogacar porta el maillot amarillo de líder de cara a la etapa final de este domingo en París y se unirá a Merckx, a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault y al español Miguel Induráin en el grupo de ciclistas con cinco títulos del Tour.

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Merckx, de 81 años, se mostró impresionado por la regularidad de Pogacar y el dominio del esloveno en las montañas. "Desde el inicio de su carrera profesional quedó claro que tenía un talento especial. Pero, para ser sincero, no esperaba que impresionara de tal manera en las subidas. Parece que está batiendo récords en cada etapa de montaña", afirmó.

Sin embargo, Merckx, que ganó 525 carreras durante su trayectoria, no quiso entrar en comparaciones porque "cada época tiene sus campeones", aunque sí cree que podría convertirse en el primer ciclista en ganar el Tour, el Giro de Italia y la Vuelta a España en un mismo año. "Si alguien puede hacerlo, ese es él. Creo que puede lograrlo si las condiciones son las adecuadas", indicó.

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En este sentido, considera que Pogacar necesitaría un equipo con mucha profundidad, "un equipo capaz de controlar las carreras de forma eficaz para no malgastar energía durante las etapas".

Merckx es uno de los ocho ciclistas que han ganado las tres Grandes Vueltas a lo largo de su carrera. Pogacar ha ganado el Giro y el Tour, y se especula con que competirá en La Vuelta, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre, para completar el triplete.

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Por último, Merckx calificó a su compatriota Remco Evenepoel, segundo en el Tour, como "el mejor entre los mortales" y el mejor ciclista del mundo en contrarreloj. "Pero no estoy seguro de que pueda llegar a seguirle el ritmo a Pogacar en su mejor momento en las subidas", finalizó.