Las infantas Elena y Cristina y sus hijos, su encuentro privado con el Papa León XIV gracias a la Reina Sofía

A pesar de que no estaba previsto en la agenda oficial, y antes de su cita en la Catedral de La Almudena en la oración y homenaje a la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, la Reina Sofía ha protagonizado un encuentro privado con el Papa León XIV en la Nunciatura Apostólica. Y no lo ha hecho sola, sino junto a las infantas Elena y Cristina, Victoria Federica de Marichalar, y Pablo y Miguel Urdangarín, que no han dejado pasar la ocasión de acompañar a la Emérita para poder ver de cerca al Sumo Pontífice antes de poner punto y final a su intenso y frenético paso por la capital.

Así, a primera hora de la tarde de este lunes, la madre del Rey Felipe VI -que ha conocido a un tota de siete Papas contando al actual, Robert Francis Prevost- radiante y haciendo uso de su 'privilegio blanco' (reservado tan solo a ciertas royals católicas como Doña Sofía, la Reina Letizia, Charlène de Mónaco, Matilde y Paola de Bélgica o la gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo) hacía su aparición en la Santa Sede con un elegantísimo traje blanco de Alejandro de Miguel seguida de sus hijas y de tres de sus ocho nietos.

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"Encantada de conocerle" ha expresado la Emérita con una gran sonrisa al Santo Padre antes de presentarle a sus acompañantes: "Elena, Cristina, Victoria" ha explicado mientras las hermanas del Rey y su sobrina se arrodillaban frente a él visiblemente emocionadas. "Mi hijo Miguel y mi hijo Pablo" ha tomado la palabra la exduquesa de Palma para presentar a León XIV a sus hijos.

Un encuentro relajado y cordial en el que, sentados, han tenido la oportunidad de charlar varios minutos y en el que han aplaudido el discurso del Papa horas antes en su visita al Congreso. "Esta mañana ha sido tan necesario, tan bonito..." ha destacado doña Cristina, mientras la Reina Sofía añadía "impresionante", y Victoria Federica un breve pero rotundo "se necesitaba".

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Su reunión ha finalizado con una intercambio de regalos en el que la familia de Felipe VI ha recibido unas pequeñas cajas en las que probablemente irían unos rosarios bendecidos por León XIV. Ha sido entonces cuando la Emérita ha comentado al Papa "faltan dos hijos de ella" señalando a su hija menor -en referencia a Juan e Irene Urdangarín, ausentes en esta audiencia tan especial- olvidándose sin embargo de Froilán, que al residir en Abu Dabi junto al Rey Juan Carlos no ha podido viajar a Madrid para asistir a la histórica visita del Santo Padre.

Y es que además de este encuentro privado, las infantas y sus hijos también acudieron el domingo a la multitudinaria misa que el Papa dio en la Plaza de Cibeles el domingo aunque, a diferencia de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ocuparon un discreto segundo plano siguiendo la homilía entre el público junto al novio de Victoria Federica, Jorge Navalpotro, y las parejas de Pablo y Miguel, Johanna Zott y Olympia Beracasa.

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