Irán advierte que no dejará "sin respuesta" ningún "ataque" o "amenaza" de EEUU

Las autoridades iraníes han asegurado que no dejarán "sin respuesta" ningún "ataque" o "amenaza" lanzada por Estados Unidos contra la República Islámica, después de que el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) informara en la noche de este martes de ataques "en legítima defensa" contra distintos puntos del país asiático, tras haberse estrellado un helicóptero militar cerca del estrecho de Ormuz, un incidente que el presidente norteamericano Donald Trump ha calificado de "derribo".

"A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos decidió poner a prueba nuestra determinación", ha señalado el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha avanzado que las "poderosas" Fuerzas Armadas iraníes "no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza".

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A renglón seguido, tras anotar que "la historia del golfo Pérsico" cuenta con "numerosos capítulos sobre el terrible destino que han corrido los intrusos extranjeros", el responsable de la cartera de Exteriores iraní ha lanzado la advertencia a Washington de que abandone la región.

"Abandonad nuestra región, si queréis estar a salvo", ha recalcado Araqchi a través de la referida publicación en redes sociales.

Poco después de que el CENTCOM informara del lanzamiento de ataques contra Irán a las 17.00 horas (hora del este, 23.00 hora peninsular española), alegando que se trata de una respuesta al "derribo" de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos, medios iraníes han informado de explosiones en varios puntos del país.

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Concretamente, la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, ha informado de explosiones en la provincia de Hormozgán, en el sur del país, así como en la región de Sirik y la isla de Queshm.