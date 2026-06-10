4-0. Perú se despide de la Liga de Naciones con una agridulce goleada ante Bolivia

Lima, 9 jun (EFE).- Perú cerró este martes su participación en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con una agridulce goleada por 4-0 sobre Bolivia, un marcador que no fue suficiente para darle la opción de alcanzar una plaza en la repesca para el Mundial de Brasil 2027, que fue ocupada por Ecuador.

En un intenso partido de la última jornada de la competición, disputado en el estadio Miguel Grau del puerto limeño del Callao, la Bicolor femenina pugnó por un resultado histórico, pero quedó fuera por menor diferencia de goles que Ecuador, que cayó por 0-1 ante Argentina, pero al también tener 11 puntos ocupó la cuarta plaza y el último cupo de la repesca.

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A pesar de la intención de ir al frente, en la primera mitad los nervios jugaron en contra de las peruanas, que fallaron varias oportunidades en los últimos metros y solo pudieron romper la paridad a los 23 minutos con un remate de penalti de la delantera Alesia García, tras una falta contra la atacante Luz Campoverde.

El equipo dirigido por el argentino Antonio Spinelli salió con otra actitud y mayor concentración en el segundo tiempo, y aumentó el marcador a los 57 con un gol de Campoverde, que envió un remate imparable desde el borde izquierdo del área.

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A los 61, la defensora Grace Cagnina lanzó un centro elevado desde unos 30 metros que, tras un error de cálculo de la portera boliviana Hillary Saavedra, aumentó las cifras para las locales.

Cuando se jugaban 83 minutos, la centrocampista Sandra Arévalo remató desde el borde del área boliviana para sellar la victoria de las nacionales, que al término del partido manifestaron su tristeza por no haber alcanzado los goles necesarios para sellar una arremetida histórica.

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Con este resultado, Perú cerró su participación en la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con 11 unidades y en la quinta posición de la competencia, mientras que Bolivia terminó en el último puesto, con un solo punto. EFE

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