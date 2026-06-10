El IPC chino se mantiene en el 1,2 % en mayo y los precios industriales siguen acelerando

Shanghái (China), 10 jun (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 1,2 % interanual en mayo, exactamente la misma tasa que había registrado el mes anterior, según cifras oficiales divulgadas hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El dato, no obstante, queda ligeramente por debajo de los pronósticos más extendidos entre los analistas, que apuntaban a una leve aceleración hasta situarse en torno a un 1,3 %.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentó un 3,9 % interanual en mayo, lo cual supone, por segundo mes consecutivo, la marca más alta desde julio de 2022 tras casi tres años y medio anclado en la deflación. EFE

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