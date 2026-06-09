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Exportaciones alemanas suben en abril un 3,6 % interanual y un 0,9 % respecto a marzo

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Berlín, 9 jun (EFE).- Alemania exportó en abril bienes por valor de 136.600 millones de euros, un 3,6 % más interanual y un 0,9 % más respecto al mes anterior, eliminados los efectos estacionales y de calendario, según datos preliminares difundidos este martes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Las importaciones repuntaron un 6,2 % interanual y un 1,2 % respecto a marzo, hasta los 122.100 millones de euros.

La balanza comercial cerró con un superávit de 14.500 millones de euros, frente a los 14.700 millones en marzo, corregidos los efectos estacionales y de calendario, y los 16.900 millones en abril de 2025.

Las exportaciones a los países miembros de la zona euro avanzaron en abril un 0,1 % respecto a marzo, hasta los 54.800 millones de euros, y a los de la Unión Europea (UE) que no comparten la moneda común, un 3,0 %, hasta los 24.300 millones.

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Las importaciones de los países miembros de la zona euro crecieron en abril un 2,2 %, hasta los 41.600 millones de euros, mientras que las de los que no comparten la moneda común retrocedieron un 3,4 %, hasta los 19.400 millones.

Alemania vendió en abril a terceros países, los que no pertenecen a la UE, bienes por valor de 57.500 millones de euros, un 0,7 % más que en marzo, mientras que las importaciones se incrementaron un 2,0 %, hasta los 61.100 millones.

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La mayoría de las exportaciones alemanas en abril fueron a Estados Unidos, y crecieron un 1,8 % respecto a marzo, hasta los 11.400 millones de euros, aunque en términos interanuales se contrajeron un 12,9 %.

Las exportaciones a Reino Unido descendieron un 9,5 % respecto a marzo, hasta los 6.700 millones de euros, y a China, un 3,5 %, hasta los 5.800 millones.

La mayoría de las importaciones en abril procedía de China, economía de la que se importaron bienes por valor de 15.600 millones de euros, un 0,2 % más respecto al mes anterior.

Las importaciones procedentes de Estados Unidos repuntaron en abril un 7,6 %, hasta los 8.600 millones de euros, mientras que las del Reino Unido retrocedieron un 4,7 %, hasta los 3.300 millones.

Sin corregir los efectos estacionales y de calendario, Alemania exportó en abril bienes por valor de 136.600 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 122.400 millones.

Así, las exportaciones se incrementaron un 3,6 % interanual y las importaciones, un 6,3 %.

En términos nominales, la economía alemana acumuló en abril un superávit comercial de 14.200 millones de euros, frente a los 16.600 millones del mismo mes de 2025. EFE

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