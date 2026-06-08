Sheinbaum dice que podría reunirse con Felipe VI en México durante el Mundial

Ciudad de México, 8 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que está viendo si se reúne con el rey Felipe VI durante su visita al estado de Jalisco (oeste) a finales de mes para ver jugar en Guadalajara a la selección española contra Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol de 2026.

"Sí a Jalisco, por lo pronto sí se tiene confirmado (la presencia de Felipe VI). Estamos viendo para ver si nos reunimos", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

La hipotética reunión entre ambos jefes de Estado supondría un paso más en el progresivo acercamiento de los últimos meses de España y México tras las tensiones diplomáticas desatadas por la petición de perdón por los abusos en la época colonial que solicitó el país norteamericano. EFE

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