La estadounidense Ingredion acuerda comprar la británica Taste & Lyle por 3.125 millones

Los consejos de administración de Ingredion y Tate & Lyle han alcanzado un acuerdo sobre los términos y condiciones de una oferta pública de adquisición recomendada de 2.700 millones de libras (3.125 millones de euros) en efectivo de la estadounidense sobre su competidora británica, que será excluida de negociación en la Bolsa de Londres si la compra se completa.

De este modo, los accionistas de Tate & Lyle recibirán el pago en efectivo de 595 peniques por cada acción de la empresa especializada en el desarrollo de ingredientes.

Además tendrán derecho al cobro de un dividendo final correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el pasado 31 de marzo de no más de 13,2 peniques por acción ordinaria de Tate & Lyle, así como a un dividendo a cuenta correspondiente al semestre finalizado el 30 de septiembre de 2026 de no más de 6,8 peniques por acción ordinaria de la firma.

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En conjunto, el valor total de la contraprestación en efectivo y los dividendos permitidos asciende a 615 peniques por acción de Tate & Lyle, lo que representa una prima del 25% sobre el precio marcado al cierre de la negociación del pasado viernes.

Esta contraprestación en efectivo valora la totalidad del capital social de Tate & Lyle en aproximadamente 2.700 millones de libras esterlinas (3.125 millones de euros), con un valor empresarial implícito de 3.700 millones de libras esterlinas (4.398 millones de euros).

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Se prevé que la adquisición se lleve a cabo mediante una fusión por acuerdo societario homologado judicialmente. Al cierre de la transacción, se prevé solicitar la cancelación de la negociación en la Bolsa de Londres de las acciones de Tate & Lyle, que será registrada por Ingredion como una sociedad privada.

Los consejeros de Tate & Lyle, asesorados por Goldman Sachs y Greenhill sobre las condiciones financieras de la adquisición, consideran que dichas condiciones son "justas y razonables", por lo que tienen la intención de recomendar por unanimidad a los accionistas de la británica que voten a favor en la junta judicial y de en la junta general.

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