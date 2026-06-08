Reino Unido, Francia y Alemania respaldan las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia

Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania han señalado en un encuentro con el primer ministro ucraniano, Volodimir Zelenski, el respaldo a la iniciativa ucraniana de mantener negociaciones directas con Rusia en las que participen también Estados Unidos y Europa.

"Respaldaron la propuesta de establecer un diálogo directo entre Ucrania y Rusia, con la participación activa de Estados Unidos y Europa, para alcanzar un alto el fuego y apoyar la continuación de las negociaciones", ha indicado el comunicado conjunto tras la cita del primer ministro, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, con Zelenski en la capital británica.

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En todo momento subrayan que Europa "tiene un papel importante que desempeñar en cualquier acuerdo, como firme apoyo de Ucrania", por lo que los esfuerzos deben realizarse "en la más estrecha cooperación con Ucrania, los socios europeos en sentido amplio y Estados Unidos".

Así han recalcado el apoyo a una "solución negociada por la vía diplomática" propuesta por Zelenski en su carta al presidente ruso, Vladimir Putin, en el que le pide mantener un cara a cara para desencallar las negociaciones de paz.

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Respecto a las conversaciones con el Kremlin, los líderes de las potencias europeas señalan que el punto de partida debe ser "el cese de los combates", incidiendo en que Putin tiene que "aceptar un alto el fuego inmediato y completo".

Sostienen que "la actual línea de contacto debe servir como punto de partida para las negociaciones". "Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza, y el derecho soberano de Ucrania a elegir sus propios acuerdos de seguridad y sus alianzas debe respetarse plenamente", recalcan.

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Asimismo, el comunicado conjunto insiste en que Kiev tiene que contar con "garantías de seguridad sólidas y jurídicamente vinculantes" una vez que entre en vigor el alto el fuego.

APOYO A UCRANIA: ELEVAR LA PRODUCCIÓN DE ANTIMISILES

De cara a las próximas citas del G7 en Evian, Francia, y de la OTAN, en Ankara, los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania han subrayado la necesidad de elevar la producción de misiles antiaéreos, así como "coordinar mejor la continuación del apoyo a Ucrania en función de sus necesidades prioritarias", incidiendo en que se tiene que consolidar "una presión sostenida sobre la economía de guerra de Rusia y un mayor compromiso en materia de apoyo militar y defensa para Ucrania".

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"Los líderes subrayaron la necesidad urgente de ampliar la producción de interceptores y desarrollar conjuntamente capacidades de defensa antimisiles balísticos y de ataque en profundidad, así como de garantizar la viabilidad futura de las Fuerzas Armadas ucranianas", ha indicado el texto conjunto.

Tras condenar los "ataques masivos con drones y misiles" llevados a cabo por Rusia en las últimas semanas que han aumentado el balance de víctimas civiles, los dirigentes europeos han subrayado que estas citas internacionales en las que estará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump deben servirán para aunar posiciones sobre la guerra en Ucrania.

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KIEV SEÑALA QUE HAY UNA POSICIÓN COMÚN ANTE NEGOCIACIONES

Por su lado, la Presidencia de Ucrania ha valorado que existe una posición común con los líderes de las potencias europeas sobre que se "reactiven" los esfuerzos diplomáticos tras la pausa en las negociaciones.

"Volodimir Zelenski subrayó que Europa debe estar presente en la mesa de negociaciones. Las partes debatieron la forma en que Europa podría estar representada y el papel que podrían desempeñar el Reino Unido, Francia y Alemania", ha indicado Kiev.

Además, el mandatario ucraniano trasladó que la "principal prioridad" en el campo de batalla son misiles antibalísticos insistiendo en nuevos paquetes de ayuda militar a través de la iniciativa de la OTAN, PURL, "así como la búsqueda de otras vías, junto con los socios, para reforzar la protección del espacio aéreo de Ucrania".

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