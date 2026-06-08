Agencias

Guatemala en alerta ante las lluvias por la tormenta tropical Cristina

Guardar
Google icon

Ciudad de Guatemala, 8 jun (EFE).- Las autoridades guatemaltecas se declararon este lunes en alerta ante el acercamiento de la tormenta tropical Cristina en las costas del Pacífico centroamericano, que intensificará las lluvias en todo el país, de acuerdo a la previsión meteorológica.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una alerta color anaranjada, la segunda en jerarquía de las cuatro con las que cuenta la entidad gubernamental, ante las amenazas de inundaciones que podría provocar la tormenta tropical "y por todos los eventos activos" de carácter climático.

PUBLICIDAD

Inicialmente el Gobierno guatemalteco lanzó una alerta amarilla ante la depresión tropical Tres-E, pero posteriormente al convertirse en la tormenta tropical Cristina la elevó a naranja.

"Las lluvias registradas en los últimos días podrían intensificarse en gran parte del territorio nacional", puntualizó en un comunicado la máximo autoridad de protección civil en Guatemala.

De acuerdo con los análisis meteorológicos, la tormenta favorecerá el ingreso de abundante humedad al país, generando un incremento de lluvias, además de actividad eléctrica y fuertes vientos.

Las condiciones climáticas previstas podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y daños en la red vial.

La portavoz de la Conred, Valeria Urizar, dijo que se recomienda a la población revisar y actualizar su plan de respuesta en caso de emergencias, así como no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, además de cauces por el descenso de lahares en la cadena volcánica.

PUBLICIDAD

Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, entre otros, según cálculos oficiales.

La temporada de lluvias en la nación centroamericana, que va cada año de mayo a octubre, ha dejado hasta la fecha cinco personas fallecidas y casi 600 viviendas con daños moderados o severos, de acuerdo al Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León. EFE

Últimas Noticias

OpenAI solicita confidencialmente su salida a bolsa en EE.UU. sin fecha estimada

Infobae

Roberto Sánchez se impone a Fujimori en las presidenciales de Perú con un 94,67% escrutado

Roberto Sánchez se impone a Fujimori en las presidenciales de Perú con un 94,67% escrutado

Jefe de la UNOPS visitará Honduras y México enfocado en desarrollo sostenible y clima

Infobae

Olise se exhibe con Francia antes del Mundial

Olise se exhibe con Francia antes del Mundial

Centroamérica siente los efectos de Cristina, que deja 5 desaparecidos y estados de alerta

Infobae